千附實業、千附精密前三季營收齊創高 AI半導體需求續強

千附實業（8383）公布9月合併營收4.68億元、年增83.6%，累計前三季合併營收達38.90億元、年增62.9%，創歷年同期新高。公司表示，受惠全球AI與半導體產業持續擴大資本支出，帶動高階晶圓廠建廠工程、廠務系統及精密零組件需求維持高檔。

尤其，第3季起廠務工程案件陸續進入完工及營收認列階段，加上子公司千附精密第二套「量子電腦超低溫真空腔體設備」完成出貨並提列挹注，帶動整體營運維持穩健成長。

千附精密（6829）同步公布9月合併營收2.14億元、年增44.1%；累計前三季合併營收18.58億元、年增42.4%，不僅持續展現強勁的成長動能，更已提前超越2025年全年的18.21億元水準。

千附表示，隨著AI、高效能運算（HPC）等應用快速發展，全球半導體大廠持續推進先進製程與先進封裝布局，相關廠務工程需求亦同步升溫。

目前，千附廠務工程訂單維持良好能見度，第3季起部分大型專案陸續進入完工認列，第4季仍有多項工程案件依進度完成驗收、貢獻營收，持續推升全年營運表現。

另一方面，千附近期更成功取得一家國內大型半導體封測廠的合格供應商資格，預計第4季起逐步啟動相關合作，為未來廠務工程業務拓展增添新的成長動能。

子公司千附精密持續布局高附加價值市場。除深耕成長中的半導體與光電產業外，在量子電腦領域也穩健推進，8月順利完成第二套設備出貨並認列營收，逐步累積實績。

此外，千附精密嘉義馬稠後新廠正按既定進度推進，預計今年底前可取得使用執照。新廠啟用後，將進一步強化半導體精密零組件的製造實力，為未來半導體設備及高階製程相關零組件需求做好產能布局。

展望後市，千附表示，AI浪潮仍持續推升全球半導體產業投資，主要晶圓廠及相關供應鏈資本支出維持擴張趨勢，市場對廠務工程、精密設備及關鍵零組件的需求可望延續。

公司除持續掌握既有半導體大廠擴廠商機，亦將透過新客戶供應鏈資格，及千附精密的精密製造能力提升，擴大市場布局；隨著工程案件陸續認列、新廠產能開出，以及航太國防與量子電腦等新興應用持續貢獻，對2027年營運維持穩健成長深具信心。