世界健身營收／9月首破10億元、年增3.5% 創單月歷史新高

健身連鎖龍頭品牌世界健身-KY（2762）公布9月合併營收10.01億元，首次突破10億元大關，月增1.1%、年增3.5%，創單月營收歷史新高。

相較於8月份，世界健身主要受惠於會員收入成長1.9%、教練收入也成長0.9%。累計前九月營收合併87.42億元、年增7.8%，其中會員收入成長約9.2%、教練收入則成長6.8%，是今年營運成長主要動能。

世界健身攜手全球健身賽事領導品牌HYROX日前宣布，台北市唯一的HYROX Training Zone（HTZ）認證場地正式進駐World Gym Elite民生店，World Gym全台超過140家分店也將陸續導入HYROX專業訓練與設備。

世界健身董事長柯約翰表示，透過與HYROX的合作，世界健身將HYROX概念，進一步轉化為在健身房內，便可參與的肌耐力與功能性訓練挑戰，創造台灣全新的健身與運動生態系。

在營運拓展方面，世界健身正處於加速擴張階段，今年以來已新增7家分店，包括9月份剛開放運動的有台北士林店，板橋華江則預計於10月稍後開放運動，而桃園八德店則將於10月進入預售階段，預計今年底全台總店數可達146家。

此外，世界健身位於泰國曼谷的首家全方位服務會館，也將於年底正式開幕，將會是公司首間海外直營店。隨著新據點陸續上線，預期世界健身未來成長動能可期。