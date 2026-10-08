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建新國際營收／第3季8.73億元、年增8.4% 搶AI、半導體倉儲物流商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

專業整合物流廠建新國際（8367）公布9月合併營收2.87億元，月增6.7%、年增18.6%，改寫歷年同期新高；第3季合併營收8.73億元，季增4.7%、年增8.4%，刷新單季歷史新高。累計前三季合併營收24.91億元、年增4.7%，亦創歷年同期新高。

建新表示，受惠傳統裝卸與自動裝卸業務規模擴大，包括散裝貨運、銅土轉運及天然氣管裝卸等業務量能同步攀升，挹注第3季自動/傳統裝卸業務營收年增11.6%，營收比重提升至62.11%。

加上集團持續發揮一條龍整合物流綜效，隨著全球供應鏈重組、企業提升物流韌性需求增加，同步帶動運輸及報關業務動能齊步成長，都是挹注第3季營運喜創歷史新高的關鍵。

看好AI、半導體及高科技供應鏈物流商機，建新亦積極推進旗下新科智慧物流中心招商及二期冷鏈倉儲擴充進度。

建新表示，由於全球AI、高效能運算及先進製程需求不斷擴增，也帶動高值化貨品對保稅倉儲、溫濕度控制、快速通關、即時庫存管理及跨境配送的需求同步增加。

建新指出，冷鏈服務的應用範圍已不再侷限於傳統食品與生技醫藥領域。半導體製程使用的光阻劑、特用化學品，以及部分ABF載板、PCB材料與電子零組件，對儲存環境的溫度、濕度及穩定性具有高度要求，成為AI與半導體供應鏈不可或缺的重要環節。

建新旗下新科智慧物流中心具備多溫層冷鏈倉儲空間，涵蓋恆溫、冷藏及冷凍等不同溫區，可依客戶需求調整溫濕度條件，並提供整層或整區包倉配置，搭配專屬門禁管制機制，滿足高科技客戶對特定貨品與專案的保密、安全及品質管理需求。

尤其，新科智慧國際物流中心位於台北港物流倉儲區，可串接桃園機場及桃園、新竹等北台灣科技產業聚落，目前已取得全球知名AI業者、全球最大電子商務與雲端服務商，以及ABF載板大廠等客戶的倉儲合作案，並陸續進儲，有助於提升整體營運動能。

展望2026年第4季，建新持審慎樂觀看法，表示將持續掌握散裝貨運、能源管材與非煤炭貨物裝卸商機，並加速新科智慧國際物流中心招商及二期冷鏈啟用準備。

目前，第二期多溫層冷鏈擴建工程已進入使照等申請階段，目標於今年底前啟用。隨著新增倉儲量能逐步到位及既有合作客戶陸續進儲，可望進一步提升新科整體倉儲使用率，擴大倉租、理貨、報關及配送等服務收入，帶動整體營收穩健成長。

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