東佑達營收／9月2.73億元 月減11%、年增58%

精密自動化解決方案供應商東佑達（7942）8日公布9月合併營收為2.73億元，月減11.3%、年增58.9%，為單月營收歷史次高；累計前九月合併營收23.02億元、年增48.9%，超越去年全年的20.89億元，創歷史同期新高。

東佑達董事會同時通過，配合明年第2季送件申請上櫃，訂11月27日召開2026年第二次股東臨時會，會中除討論修訂公司章程部分條文等議案之外，並將全面改選董事。

看準矽光子商業化落地關鍵，東佑達9月初在台北國際半導體展（SEMICON Taiwan）上宣布，與CPO光耦合對位平台市占率第一的日商駿河精機（Suruga Seiki）合組策略聯盟，強強聯手推進新一代CPO光耦合對位平台設備。

據了解，東佑達與日商駿河宣布合作CPO光耦合設備，部分客戶已提前預示半年至一年後需求，整體在手專案與訂單能見度維持在健康且穩健的水準，訂單能見度可見至明年第2季。

東佑達指出，日商駿河精機的CPO光耦合對位平台，目前在國內的市占率約八成，東佑達與其結盟，可進一步提供更多元選擇；另外，東佑達也自行研發CPO六自由度光耦合對位平台，目前已在客戶端做最終測試，預計明年初放量。

東佑達今年正式切入CPO設備供應鏈，相關營收占比還不高、低於5%，但因多數客戶已陸續進入產品測試驗證的最後階段，預計明年可以看到較明顯的營收貢獻，占比目標可望提升至10%。

東佑達表示，各項產品目前正積極配合國內外指標性半導體封測大廠的先進製程開發導入與驗證，後續隨著相關技術逐步導入量產，對營運將帶來正向助益。同時，東佑達也已啟動在越南、印度及墨西哥等地設廠的規劃。