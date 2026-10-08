華鉬營收／9月2.5億元、年增75.7% 單月與前九月雙創新高

國內唯一鉬金屬大廠華鉬（6990）公布9月合併營收2.50億元，月增12.3%、年增75.7%，續創單月營收歷史新高；第3季合併營收6.52億元，季增14.5%、年增104%；累計前九月合併營收16.02億元、年增79.9%，創歷史新高。

受惠於國際鉬價（Molybdenum）行情上揚與出貨動能增溫帶動，華鉬今年以來單月營收已連續八個月呈年增正成長。華鉬第3季營收創單季歷史新高，法人估，第4季可望維持向上成長走勢，全年營收挑戰歷史新高。

受供需失衡、軍工及AI相關應用需求帶動，全球鉬價自2025年底的底部位階起走揚，根據最新大宗商品價格走勢，鉬現貨價格突破前高，攀升至每磅33.65美元，近一年增長逾14%。

與此同時，半導體龍頭台積電攜手陽明交大團隊在二維半導體領域取得重大突破，成功開發出高效能單層二硫化鉬頂閘極電晶體，獲頂尖期刊《Nature Electronics》刊登。

這項關鍵技術打破摩爾定律物理極限，也開啟「後矽時代」1奈米以下的新契機。鉬已正式從傳統鋼鐵業的「工業維生素」，躍升為先進半導體與AI晶片不可或缺的戰略級科技金屬。

目前，市場除了關注鉬價上漲帶動的營收規模擴大，也關注華鉬是否能將鉬材料的提純技術與規格進一步導入半導體製程應用，藉此優化產品結構、提升毛利率。

華鉬是台灣唯一的鉬金屬大廠，隨著二硫化鉬可望應用於半導體，華鉬也將獨攬商機，因此受到市場關注。

華鉬董事長王大介指出，華鉬以生產高純氧化鉬為主，目前純度已達3N(99.9%)，後續將提升至4N(99.99%)，預計明年送交國外供應商及第三方驗證機構進行化學與物理驗測，一旦驗測過關，將可全力拓展國際市場。

王大介說，目前包括二硫化鉬、二氯二氧化鉬等半導體潛在原料，都仍在探討階段，尚未應用於半導體1奈米以下製程。以華鉬為例，產品以高純氧化鉬為主，未來可透過化學合成，配合研發團隊進行二硫化鉬研發測試，加速產品落地。