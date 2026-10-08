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上海商銀獲利／前九月152億元、EPS 3.10元 已賺贏去年全年

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）自結9月稅純益15.52億元，累積前九月稅後純益152.10億元，每股稅後純益（EPS）為3.10元，已經超越去年全年，並穩居上市銀行股之首。

上海商銀今年以來獲利持續成長並回歸穩定，其中來自轉投資香港子行成長幅度大，主因提列備抵呆帳比去年少，上半年合併呆帳費用較去年同期顯著減少52億元，也是推升整體獲利的關鍵因素。

該行積極落實存款結構優化策略，透過提高活期存款、逐步降低大額定存占比，使整體利息費用支出下降，確保核心淨利差穩定，上半年存放比維持在60%的健康區間。全年放款目標維持5%成長，手續費收入持續展現強勁動能，全年目標15%成長，財管手收目標15%成長。

上海商銀 EPS 香港

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