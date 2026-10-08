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力積電9月營收攀峰 獲利向上
晶圓代工廠力積電（6770）受惠客戶需求升溫，出貨價量齊揚，昨（8）日公告9月合併營收76.65億元，創歷史單月新高，月增9.36%，年增93.95%；第3季合併營收213.43億元，季增23.44%，年增80.26%；前三季合併營收522.05億元，年增52.49%。
力積電已於7月調漲DRAM記憶體投片價格，漲幅約45%，預期11月後將顯著拉升公司營收與獲利，伴隨7月同步調漲8吋、12吋邏輯代工投片價格10%至15%，助益下半年獲利明顯提升。力積電預期，今年營收將逐季成長，季增幅可望達雙位數，全年營運向上。
展望下半年與2027年，法人分析，由於力積電深化3D AI Foundry轉型，高密度矽電容獲英特爾EMIB認證並大規模放量，並積極推進與美光合作HBM後製程（PWF）代工及IPD矽電容擴產，加上印度Fab IP授權收益挹注，營運有望快速成長。
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