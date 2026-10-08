矽力9月營收月增3.9% 樂觀資料中心需求

電源管理IC廠矽力（6415）昨（8）日公告9月合併營收25.11億元，創單月歷史新高，月增3.9%，年增50.7％；第3季合併營收72.84億元，為歷史單季新高，季增21.3％，年增52.9％；前三季合併營收181.4億元，年增35.1%。

展望後市，矽力預期，本季Gen 4產品營收比重可望達二成，長期來看，因為Gen 4產品占比提高，毛利率應該會繼續提升，明年則可能會有一些Gen 5產品試產。

從需求端來看，矽力認為，與AI基建相關，如資料中心的電源或通訊模組、儲存或主機板上的應用都成長都非常快，可預期未來半年資料中心相關需求仍會非常強勁。矽力有很多資料中心產品在今年下半年會開始進入客戶端，相關產品毛利率高於公司平均水準。

矽力評估，明年資料中心應用相關業績占比有機會超過20%。

汽車應用方面，矽力提到，中國大陸整體汽車市場仍疲軟，惟品牌廠在出口方面做得還不錯，相關需求並未較去年同期減弱很多。

隨著該公司有更多相關產品進入量產，下半年預期仍是驅動成長的主要力道之一。

消費性應用方面，個別客戶需求雖然不太好，矽力認為，因旗下Gen 4產品更具競爭力，該公司在客戶端的市占率有所提升。