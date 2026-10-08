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欣興、健鼎9月營收創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

印刷電路板（PCB）族群昨（8）日公布9月營收，紛創新高。載板龍頭欣興（3037）、健鼎9月營收同創新高。欣興9月營收186.51億元，月成長5.1%，年成長64.7%，續創新高，受惠新產能開出與產品組合優化。健鼎9月營收106.48億元也再創新高，因訂單需求與出貨增加，月增4.1%，年增53.5%，年增率持續高於同業平均。

台灣電路板國際展會（TPCA Show）將於10月20日至22日於南港展覽館舉行，聚焦AI應用，欣興董座簡山傑預計將在開幕當日發表演講。外界看好，欣興受惠高階載板出貨價量齊揚與PCB步入傳統旺季，下半年營運逐季走高。

欣興今年持續拉升AI產品營收比重，AI載板占比去年40%，今年計劃60%，PCB AI應用去年占55-60%，今年計劃65-70%，整體今年AI營收占比目標達到60%以上。

健鼎受惠記憶體用PCB與AI伺服器應用大增，今年前九月營收765.16億元，年增40.6%；第3季營收約306.94億元，季增23.4%，年增58.3% ，單季營收首度站上300億元、創高。健鼎預告今年逐季成長，主要是伺服器與記憶體模組需求大幅成長與產品組合持續優化。

健鼎 營收 欣興

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