群聯營收創三個新高 9月成長8%站上306億元

快閃記憶體存儲解決方案大廠群聯（8299）昨（8）日公布9月合併營收306.39億元，連續十個月創新高，月增8%，並較去年同期大增370%；第3季合併營收860.77億元，創單季新高，季增27%，年增375%；前三季合併營收1,949.32億元，同期新高，年增290%。

群聯9月營收持續衝高，反映AI帶動存儲產業市況火熱。群聯執行長潘健成表示，AI與伺服器市場需求依舊強勁，AI正在從大型資料中心持續向企業、工廠、醫療、教育及各種工作場域延伸，推升儲存、運算、網路及AI基礎建設相關需求同步成長。

群聯營收

群聯指出，該公司9月AI Ecosystem modules產品，包括eSSD、aiDAPTIV solution、AI PC、AI Networking、AI Server及Boot Drive開機碟等AI相關應用，營收貢獻度已超過整體業績50%，這代表AI對群聯已不只是單一產品的機會，而是涵蓋儲存、運算、網路及AI應用的完整生態系。

群聯認為，未來隨著AI推論需求持續增加，企業對高效能儲存、AI運算與資料管理需求將同步提升，該公司持續透過「Phison 3.0」策略，擴大轉型為邊緣AI基礎建設及AI應用賦能者。

潘健成強調，AI硬體需求持續成長之餘，群聯的AI Data Platform正在逐步驗證地端AI的實際應用價值，例如透過完整的AI Data Platform架構，結合GPU資源管理及AI模型應用能力，協助醫療場域將AI真正導入日常工作流程。

他說，群聯將持續把這些成功導入經驗複製至更多醫療、金融、製造、教育及中小企業場域，讓AI Data Platform成為群聯下一階段AI相關產品與解決方案營收成長的重要動能。