廣穎電通9月及第3季營收寫寫歷史新高 9月站上13.06億元

存儲裝置品牌暨工控解決方案廠商廣穎電通（4973）今日公布 115 年 9 月合併營收，單月達新台幣13.06億元，較去年同期大幅成長277.71%，再創單月歷史新高；累計115年1至9月合併營收達78.40億元，較去年同期成長151.63%。隨著第三季營運動能持續升溫，單季營收亦同步改寫歷史新高。

廣穎電通今年以來營運表現持續走強，9月單月營收進一步攀升至13.06億元，相較去年同期大幅成長277.71%。受惠市場價格走揚，加上AI應用、工控、企業級及高效能儲存應用需求持續強勁，客戶拉貨動能延續，帶動第三季營運規模進一步擴大。

廣穎電通表示，第季3營運再創新高，顯示公司近年持續推動的產品組合優化、應用市場深化及客戶結構優化，已逐步轉化為實質營運成果。」廣穎電通董事長陳慧民表示：「我們將持續依循既定策略，聚焦高附加價值產品與具成長潛力的應用市場，在擴大營運規模的同時，也持續提升整體營運品質與長期競爭力。

廣穎電通前三季合併營收達78.40億元，比去年同期31.16億元成長151.63%，營運規模持續擴大。展望第四季，廣穎電通將持續聚焦高附加價值產品與重點應用市場，穩健推進年度營運目標。