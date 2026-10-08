上奇營收／9月5.47億元、年增9％ 續衝 AI、雲端商機

資訊服務廠上奇科技（6123）8日公告2026年9月自結合併營收為5.47億元，年增9％。在各事業群表現方面，企業服務受香港校園開學方案持續帶動成長，營收占整體62％；雲端服務維持穩定成長，占比達32％；數位印刷服務占6%。

上奇集團持續拓展雲端服務區域市場，深化數位轉型解決方案，並積極探索增材製造（3D列印）技術於無人機、智慧製造及產業創新等領域的應用。近期於「台中AI應用暨智慧製造展」中，結合HP MJF技術展示無人機應用解決方案，涵蓋從設計、免開模製造到輕量化及高強度終端零件的一站式服務，展現增材製造在快速生產、彈性製造及客製化上的優勢，獲得市場迴響並拓展潛在商機。

展望未來，上奇集團將持續深化海外市場與策略夥伴合作，掌握AI與雲端應用快速發展所帶動的市場需求，並拓展高附加價值服務，推動集團長期穩健成長。