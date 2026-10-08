立碁獲利／遭列注意股 8月自結 EPS 0.02元 矽光子新案送樣拚明年放量

LED封裝廠立碁（8111）因近期多次達公布注意交易資訊標準，8日依櫃買中心規定公布自結財務數據。立碁8月合併營收6,800萬元，年減8.11%，稅前虧損100萬元，年減104%，歸屬母公司業主淨利200萬元，年減90.48%，每股純益0.02元。

立碁第2季合併營收2.06億元，年減3.29%，歸屬母公司業主淨利2,800萬元，較去年同期虧損5,900萬元順利轉虧為盈，每股純益0.26元。

針對市場關注的矽光子布局，公司表示，目前已完成1.6T光通訊產品樣品開發，並將研發藍圖延伸至3.2T產品，鎖定共同封裝光學（CPO）等高速傳輸架構。

法人分析，立碁矽光子產品今年雖已開始小量出貨，但現階段占整體營收比重仍低，大規模效益尚未顯現。目前新建無塵室量產設備預計年底陸續到位，若認證進展順利，營收貢獻有望在2027年進一步放大；現階段營運主力仍由政府工程案與紅外線光模組支撐，隨著太陽能與儲能等專案陸續依驗收時程認列入帳，今年第4季營運可望迎來回溫。