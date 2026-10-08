快訊

睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

「為當代文學創造新形式」諾貝爾文學獎出爐 加拿大作家卡森獲桂冠

影／時光顯影：從台北飛行場到AI園區 90年松山機場迎轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

立碁獲利／遭列注意股 8月自結 EPS 0.02元 矽光子新案送樣拚明年放量

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

LED封裝廠立碁（8111）因近期多次達公布注意交易資訊標準，8日依櫃買中心規定公布自結財務數據。立碁8月合併營收6,800萬元，年減8.11%，稅前虧損100萬元，年減104%，歸屬母公司業主淨利200萬元，年減90.48%，每股純益0.02元。

立碁第2季合併營收2.06億元，年減3.29%，歸屬母公司業主淨利2,800萬元，較去年同期虧損5,900萬元順利轉虧為盈，每股純益0.26元。

針對市場關注的矽光子布局，公司表示，目前已完成1.6T光通訊產品樣品開發，並將研發藍圖延伸至3.2T產品，鎖定共同封裝光學（CPO）等高速傳輸架構。

法人分析，立碁矽光子產品今年雖已開始小量出貨，但現階段占整體營收比重仍低，大規模效益尚未顯現。目前新建無塵室量產設備預計年底陸續到位，若認證進展順利，營收貢獻有望在2027年進一步放大；現階段營運主力仍由政府工程案與紅外線光模組支撐，隨著太陽能與儲能等專案陸續依驗收時程認列入帳，今年第4季營運可望迎來回溫。

矽光子 EPS LED

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中美晶前三季營收613.8億元創新高 環球晶新潟廠單月、單季雙創高

力成營收 寫最強9月

家登營收／9月9.9億元創高 獲得韓系新廠2027年先進封裝載具訂單

力成營收／9月85億元創同期新高 第3季253億元改寫歷史紀錄

相關新聞

上看四字頭！又一家外資升台積電目標價 分析預期將迎三大亮點

花旗證券指出，台積電（2330）基本面前景強勁，有望迎來三大亮點，預期 15 日法說將再次釋出優於預期的市場指引，因此將 2027、2028 年淨利預測上調 4%、5%，目標價從 3,800 元升至 4,000 元，居內外資法人圈第二高，建議「買進」。

長榮航營收／9月達207億元、年增32.86% 創同期新高

長榮航空9月客運營收達119.38億元，創歷年同期新高，年增率為28.08%，貨運營收達61.67億元，年增率為42.55%，合併營收達207.49億元，年增率為32.86%，創單月同期合併營收歷史新高。

文曄9月營收2159億元 創單月新高

電子元件通路商文曄科技(3036)今日公布2026年9月合併營收2159億元，月增約9%，創單月營收新高 比與去年同期成長約60%；今年第3季合併營收約5973億元，季增約1%、年增82%。

力積電9月營收76.65億元 月增9.3% 今年新高

力積電今日結算今年9月合併營收76.65億元，月增9.3%，寫下今年新高，且連續七個月成長，年增達93.9%。

榮惠營收／9月與第3季雙創新高 現增暫定每股108元

PCB設計廠商榮惠-KY（6924）今日公布9月營收2.92億元，月增20.4％、年增141.5％，主要受惠AI液冷業務進入放量期，CDU（冷卻分配單元）出貨量暢旺，激勵單月、第3季營收同創歷史新高，今年前9月AI伺服器產品營收占比更是加速攀升至11.4％。展望後市，客戶需求強勁，本季營運樂觀。榮惠-KY今日也公告現增案暫定163萬股，每股暫定108元等。

聯發科第3季合併營收1680.57億元 季增18.3% 超越財測上限

聯發科（2454）今日公布2026年9月合併營收為553.99 億元，月減13.69%、年增 1.97%；累計今年前九個月合併營收為 4693.91 億元，年增5.30%，顯示多元布局已抵消手機需求遲緩的不利因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。