八方雲集營收／前三季首度突破70億元 美國門市增至17家

八方雲集（2753）8日公布9月合併營收為7.81億元，較去年同期的7.21億元成長8.36%，較8月的8.20億元減少4.73%；累計2026年1至9月合併營收達70.04億元，較去年同期的64.87億元成長7.97%，前三季營收首度突破70億元關卡，創歷年同期新高。

7月營收突破8億元、8月改寫上市以來單月新高後，9月在銷售天數較少且適逢連假的情況下，營收仍較去年同期穩健成長，顯示集團下半年成長動能延續，第3季單季營收達24.08億元，年增率9.35%，為集團上市以來的歷史最高單季營收紀錄。

八方雲集表示，9月主要反映天數與假期結構的差異，9月銷售天數為30天，較8月少1天，加上中秋節與教師節連續假期影響，國人在中秋節前後多有烤肉聚餐的餐食習慣，非主餐型態的餐廳特性，些微營收波動都屬於節慶性的正常反應；但與去年同期相比，今年9月營收仍成長8.36%，主要成長因素還是來自門市量體擴大的影響；截至2026年9月底，集團全球總店數達1,414家，其中台灣1,326家、香港71家、美國17家，台灣兩大主力品牌持續穩健展店，八方雲集品牌門市數達1,059家、梁社漢排骨門市數達261家，對比2025年9月同期，八方雲集品牌台灣門市數為1,035家，梁社漢品牌台灣門市數為240家，雙品牌淨成長45家，集團會持續朝每年淨增雙位數門市的目標落實，所以綜觀9月合併營收7.82億元，比去年同期成長8.36%，加上8月營收8.20億元是單月歷史新高紀錄，七月營收也繳出8.06億元的好表現，致使第3季營收能累積達24.08億元，創下單季營收的歷史紀錄。

海外布局方面，位於達拉斯都會區卡羅爾頓市（Carrollton）的德州首家門市，已於9月完成試營運壓力測試並正式投入營運，美國門市數由8月底的16家增至17家。德州門市針對美國消費習慣改採快餐（QSR）營運模式，以簡化套餐組合與可視化備餐動線提升點餐效率，並推出台式香腸、貢丸湯、炸豬排及韓式炸水餃等在地化菜單，作為集團插旗美國中南部市場的第一個灘頭堡。

展望後市，八方雲集指出，第4季向來是集團的傳統旺季，隨著氣溫逐步轉涼，鍋貼、水餃等招牌主食搭配湯品類熱食的需求將明顯升溫，帶動來客數與客單價同步走揚；美國市場方面，集團在德州及亞利桑那州在手租約共7家，其中德州Frisco門市已進入裝修階段，有望於今年底前開幕，加州、德州、亞利桑那州三州並進的布局將逐步進入實質貢獻期。集團主打民生餐食的剛性需求，前九月營收已站上70億元規模，樂觀看待全年營收與獲利再創歷史新高的目標。