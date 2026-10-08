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漢來美食營收／9月破6億元 尾牙旺季加持第4季展望樂觀

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

漢來美食（1268）8日公告9月營收，單月營收為6.44億元，月增8.58%、年增25.77%；單季營收17.89億，季增6.03%，年增22%，累計前9個月營收54.64億元，年增18.36%。

展望後市，漢來美食2026年的展店布局進入最後階段，備受市場關注的台北遠東 Garden City 大巨蛋商圈，第五家「島語自助餐廳」預計於 11 月中旬隆重開幕，作為今年北部擴展版圖的壓軸指標大店；明年首季則將推進至台南南紡購物中心，同步開出第六家「島語」及中餐品牌「漢來軒」。

另外，隨著即將迎來尾牙及春酒的聚餐熱潮，目前全台3館宴會廳訂單炙手可熱，南港宴會廳目前已經接單到2027年，訂席逾5,000桌，高雄漢來宴會廳跟巨蛋宴會廳，兩館合計接單亦來到近7,000桌，在強勢中西餐品牌與大巨蛋新店加持下，第4季營運可望再創歷史新高。

分析漢來美食第3季營收續創新高關鍵，主要受惠於9月的中秋檔期月餅及相關禮盒，集團推出的70,000盒全部售罄，不但穩居飯店類月餅禮盒銷售龍頭，也持續墊高禮盒營收。同時受惠於中秋四天連假，全台聚餐吃飯需求爆發。以西餐品牌旗下的主力自助餐品牌「海港」跟「島語」為例，9月餐廳幾乎天天訂位客滿，全台9家店的單月營收數字較去年同期成長4成。另外北高三館宴會廳的營收表現，也較去年同期高，高雄地區成長2成6，台北地區成長4成。中餐品牌旗下各餐廳也展現穩健營收能力，成為集團核心成長支柱。

進入10月後，仍然有雙十跟光復節兩個連假，親友聚餐的機會仍多集團旗下所有品牌皆可望受惠。西餐品牌方面，「焰牛排館」將在11月13日至15日舉辦該品牌年度最大盛事～米其林餐酒會。因去年表現優異跟消費者強力好評與要求下，集團再度重金邀請到去年造成轟動的日本東京米其林二星名廚「朝比奈悟」（Satoru Asahina）及其團隊，儘管客單價為一人NT：11,900+10%，但目前活動3日共150席即將售罄，預期將拉高高端餐飲收益，為今年總體營收交出亮眼成績單。

漢來 漢來美食 尾牙

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