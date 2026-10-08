Gogolook 營收／9月1.13億元創單月新高 泰國市場營運升溫

信任科技服務商Gogolook（6902）8日公布9月合併營收，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線，9月單月營收1.13億元，月增1.6%，年增17.8%；第3季營收3.35億元，季增8%，年增25.7%，今年前三季累計營收為9.48億元，年增26.8%。單月、單季創新高，前三季為同期新高。

Gogolook企業端服務在海外市場持續推進，Gogolook於9月中旬正式與泰國政府退休基金（GPF）簽署策略合作備忘錄（MOU），並攜手泰國國家級支付基礎設施營運商National ITMX及泰國存款保障機構（DPA），將Whoscall導入逾120萬名會員的政府退休基金體系。此次合作也將導入Whoscall Premium Basic企業方案、Verified Business Numbers（企業認證號碼）及Watchmen結合個人端防詐、企業身分認證與偽冒風險管理，建立更完整的公共部門防詐服務場景。

Gogolook指出，展望未來，隨營收持續成長、營運規模突破關鍵門檻（critical mass）帶動獲利隨營收規模同步放大，加上AI應用持續提升營運效率，下半年獲利表現續強，可望優於上半年。此外，Gogolook今年全年營收將續創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張。

企業端防詐服務方面，各國政府持續強化防詐作為，法規趨勢加重企業防詐責任，使海內外企業與政府機構積極提升資安防護能力，帶動需求顯著升溫，看好今、明年陸續轉化為實質訂單，可望達成高成長。防詐情資解決方案（ASI）在日本與合作夥伴推廣順利，營收已開始具規模並持續放大，將持續拓展更多海外市場。