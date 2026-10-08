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巧新營收／9月達8.16億元、年增39.69％ 創單月新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新（1563）今日公布2026年9月合併營收達8.16億元，月增48.45％、年增39.69％，創歷史單月新高紀錄；第3季合併營收達20.16億元，季增1.83％，年增18.47％；累計2026年1至9月合併營收達58.68億元，較去年同期成長9.99％。

巧新表示，9月營收表現主要受惠於歐美超跑、豪華車品牌客戶需求持續回溫，隨著第3季歐美車廠例行性暑休告一段落，主要客戶陸續恢復正常生產及拉貨節奏，帶動客製化鍛造鋁合金輪圈出貨動能提升。其中，捷豹路虎（JLR）、保時捷、豐田、BMW等國際品牌客戶對高階鍛造鋁圈的需求維持穩健，加上高性能及豪華車款對輕量化、高強度輪圈的配置需求持續，挹注整體出貨表現。

除既有車用本業持續穩健成長外，巧新近年積極將累積數十年的高階精密鍛造技術延伸至半導體設備關鍵零組件市場，開拓非車用事業第二成長曲線。面對全球半導體產業持續擴大先進製程投資，以及設備供應鏈對高品質、低碳材料與在地化供應的需求，巧新已積極切入半導體前段設備（CVD/PVD、蝕刻）腔體之相關零組件領域，目前已完成與國際客戶合作進行產品驗證，並進入試量產階段，隨著主要客戶的出貨增加，將堆疊公司新一波營運成長動能。

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