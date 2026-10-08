陽明營收／9月216億元 年增69.93%

陽明海運（2609）2026年9月單月營收為新台幣216.99億元，較8月營收增加0.88億元，增幅為0.41%，較去年同期營收增加新台幣89.3億元，增幅為69.93%。

經濟合作暨發展組織（OECD）9月發布最新經濟展望報告，預估2026年全球經濟成長2.9%、2027年成長3.0%。儘管面臨中東衝突帶來的不利影響，受惠於人工智慧投資熱潮與亞洲出口維持強勁，今年全球經濟展現韌性，惟能源價格、通膨及長期利率上升仍可能抑制後續需求。

陽明海運指出，航運市場方面，美中關稅情勢暫趨緩和，有助降低部分關稅疑慮並支撐美國線貨量；亞歐市場目前需求趨緩，然亞洲主要港口持續壅塞使船舶周轉率下降，壓縮有效運力且航線需因應調整。整體市場在中國大陸節後復工力道及碼頭作業動態尚待觀察，公司亦將審慎因應市場變化以確保服務穩定順暢。