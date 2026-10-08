柏文營收／9月6.23億元、年增16.2% 前三季創同期新高

本土最大健身中心業者柏文（8462）8日公告9月合併營收為6.23億元，月增0.2%，年增16.17%；累計前三季合併營收52.73億元，年增19.1%，創同期新高。該公司指出，第4季將有位於台中市、高雄市、桃園市、台南市及台北市等五都的新廠館投入營運，可望帶動營收續創新高。

柏文表示，依據運動部全民運動署委託世新大學執行2025年運動現況調查資料，台灣民眾運動人口比例從2021年80.2%成長至2025年達83.3%，顯見民眾從事運動觀念日益普及，健身市場在運動人口提升以及近期結合跑步與功能性訓練的HYROX賽事帶動下，持續強勁成長。

同時，根據財政部統計資料，2026年前七月全國健身中心銷售額已達113.56億元，較去年同期銷售額100.87億元大幅成長12.58%。而柏文旗下主力品牌「健身工廠」掌握市場利多進入成長起飛期，「同店營收續增」、「新店動能顯現」及「會員二次消費增加」三大引擎齊發，營收將強勁成長。

今年「健身工廠」正進一步擴展據點；第1季，台北市安和廠於2月28日開幕；第2季分別有台中市烏日廠及屏東市大武廠分別於5月29日及6月27日投入營運；「健身工廠」與全聯合作的新據點-台中市干城廠也已於9月21日開幕。

第4季，尚有位於台中市、高雄市、桃園市、台南市及台北市等五都的新廠館投入營運，全台營運據點將一舉突破90家，「健身工廠」第100家店亦將於明年達標。可望帶動柏文今年下半年及明年營收續創新高，持續擴大規模經濟效益。

柏文並強調，健身需求強勁，產業規模持續成長，同業陸續退出市場，健身領導品牌寡占態勢明確。未來，柏文營收將繼續成長，獲利因規模經濟效益顯現呈現更強增幅，毛利率、營業利益率強勢增長趨勢不變。