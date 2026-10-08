快訊

睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

「為當代文學創造新形式」諾貝爾文學獎出爐 加拿大作家卡森獲桂冠

影／時光顯影：從台北飛行場到AI園區 90年松山機場迎轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

柏文營收／9月6.23億元、年增16.2% 前三季創同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）8日公告9月合併營收為6.23億元，月增0.2%，年增16.17%；累計前三季合併營收52.73億元，年增19.1%，創同期新高。該公司指出，第4季將有位於台中市、高雄市、桃園市、台南市及台北市等五都的新廠館投入營運，可望帶動營收續創新高。

柏文表示，依據運動部全民運動署委託世新大學執行2025年運動現況調查資料，台灣民眾運動人口比例從2021年80.2%成長至2025年達83.3%，顯見民眾從事運動觀念日益普及，健身市場在運動人口提升以及近期結合跑步與功能性訓練的HYROX賽事帶動下，持續強勁成長。

同時，根據財政部統計資料，2026年前七月全國健身中心銷售額已達113.56億元，較去年同期銷售額100.87億元大幅成長12.58%。而柏文旗下主力品牌「健身工廠」掌握市場利多進入成長起飛期，「同店營收續增」、「新店動能顯現」及「會員二次消費增加」三大引擎齊發，營收將強勁成長。

今年「健身工廠」正進一步擴展據點；第1季，台北市安和廠於2月28日開幕；第2季分別有台中市烏日廠及屏東市大武廠分別於5月29日及6月27日投入營運；「健身工廠」與全聯合作的新據點-台中市干城廠也已於9月21日開幕。

第4季，尚有位於台中市、高雄市、桃園市、台南市及台北市等五都的新廠館投入營運，全台營運據點將一舉突破90家，「健身工廠」第100家店亦將於明年達標。可望帶動柏文今年下半年及明年營收續創新高，持續擴大規模經濟效益。

柏文並強調，健身需求強勁，產業規模持續成長，同業陸續退出市場，健身領導品牌寡占態勢明確。未來，柏文營收將繼續成長，獲利因規模經濟效益顯現呈現更強增幅，毛利率、營業利益率強勢增長趨勢不變。

柏文 營收 健身

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

喬山營收／9月55.5億元、年增17.1%再創同期新高 美家用市場強勁成長

威宏營收／連四個月破8億元！第3季25億元創單季新高 包袋訂單強力挹注

大武山營收／第3季6.43億元、年增17.9％ 創單季歷史新高

威力德營收／9月創歷史次高 第3季、前三季雙創新高 業績三喜臨門

相關新聞

上看四字頭！又一家外資升台積電目標價 分析預期將迎三大亮點

花旗證券指出，台積電（2330）基本面前景強勁，有望迎來三大亮點，預期 15 日法說將再次釋出優於預期的市場指引，因此將 2027、2028 年淨利預測上調 4%、5%，目標價從 3,800 元升至 4,000 元，居內外資法人圈第二高，建議「買進」。

長榮航營收／9月達207億元、年增32.86% 創同期新高

長榮航空9月客運營收達119.38億元，創歷年同期新高，年增率為28.08%，貨運營收達61.67億元，年增率為42.55%，合併營收達207.49億元，年增率為32.86%，創單月同期合併營收歷史新高。

文曄9月營收2159億元 創單月新高

電子元件通路商文曄科技(3036)今日公布2026年9月合併營收2159億元，月增約9%，創單月營收新高 比與去年同期成長約60%；今年第3季合併營收約5973億元，季增約1%、年增82%。

力積電9月營收76.65億元 月增9.3% 今年新高

力積電今日結算今年9月合併營收76.65億元，月增9.3%，寫下今年新高，且連續七個月成長，年增達93.9%。

榮惠營收／9月與第3季雙創新高 現增暫定每股108元

PCB設計廠商榮惠-KY（6924）今日公布9月營收2.92億元，月增20.4％、年增141.5％，主要受惠AI液冷業務進入放量期，CDU（冷卻分配單元）出貨量暢旺，激勵單月、第3季營收同創歷史新高，今年前9月AI伺服器產品營收占比更是加速攀升至11.4％。展望後市，客戶需求強勁，本季營運樂觀。榮惠-KY今日也公告現增案暫定163萬股，每股暫定108元等。

聯發科第3季合併營收1680.57億元 季增18.3% 超越財測上限

聯發科（2454）今日公布2026年9月合併營收為553.99 億元，月減13.69%、年增 1.97%；累計今年前九個月合併營收為 4693.91 億元，年增5.30%，顯示多元布局已抵消手機需求遲緩的不利因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。