饗賓營收／前三季破百億！南港高空餐飲、新莊BUFFET添布局

饗賓（7883）8日公布9月營收11.24億元，年增18.45%；第3季營收35.33億元，年增17.5%，創單季歷史次高，僅次於今年第1季；累計前九月營收104.75億元，年增22.63%。饗賓近期動作頻頻，繼租下南港台壽大樓兩個高樓層規劃餐飲據點後，新莊宏匯廣場8樓也傳出將引進饗賓旗下大型自助餐，持續擴大BUFFET餐飲版圖。

饗賓日前董事會已通過初次上市掛牌前現金增資發行新股案，以及上市前現金增資員工認股辦法等案，年底有望掛牌上市。公司也積極推進展店布局，從南港高樓層餐飲據點到新莊大型自助餐規劃，為上市後的營運成長預作準備。

在南港布局上，饗賓9月30日董事會通過取得南港台壽大樓D棟26、27樓使用權資產。公司表示，兩層樓主要將朝餐飲展店方向規劃，目前整體空間與營運模式仍在規劃中，相關品牌與細節待規劃更明確後，再進一步對外說明。

從現有品牌布局來看，「饗饗」、「旨醞」都主打高空餐飲體驗，同時，公司先前也透露，「URBAN PARADISE」將是接下來積極展店的品牌，此次一口氣租下南港兩個高樓層，究竟會由哪兩個品牌進駐，備受外界矚目。

除南港外，新莊宏匯廣場日前透露，規劃將電影院由8樓移至10樓，8樓則引進饗賓集團旗下大型自助餐，規模達455坪，預計明年第3季開幕。饗賓旗下「饗饗」已進駐新莊宏匯i-Tower，若再於宏匯廣場開出新店，將進一步擴大新莊布局，惟進駐品牌及相關細節仍待確認。