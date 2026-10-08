長榮航營收／9月達207億元、年增32.86% 創同期新高

長榮航空9月客運營收達119.38億元，創歷年同期新高，年增率為28.08%，貨運營收達61.67億元，年增率為42.55%，合併營收達207.49億元，年增率為32.86%，創單月同期合併營收歷史新高。

累計今年1月至9月客運營收達1,213.06億元，累計合併營收達1,943.8億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，9月雖進入暑期旅運高峰後的傳統淡季，惟受惠於中下旬教師節及中秋連假效應，整體市場呈現淡季不淡的走勢。美洲航線需求維持平穩；歐洲航線受惠於米蘭增班及慕尼黑航線機型調整，整體表現較去年同期成長。日韓國內連假為旅遊需求帶來營收挹注；峇里島旅遊熱度持續，載客率維持高檔；大陸航線則適逢秋季旅遊旺季及中秋、十一長假，價量表現均優於去年同期。在長短程市場需求支撐下，整體客運營收創歷年9月單月新高。

長榮航空自10月5日至12月10日，桃園－小松航班，部分班機放大機型以空中巴士A333飛航。另外自2026年10月17日至11月18日，桃園－仙台及桃園－釜山的航班，全面放大機型以空中巴士A333飛航。

貨運方面，9月有季末效應，消費性電子產品備貨需求增加，加上半導體及AI伺服器等出貨動能強勁，整體艙位利用率維持穩健。長榮航空將持續靈活調整客貨機運能配置，充分發揮貨機與客機腹艙航網優勢，積極爭取高附加價值貨源，以提升營運表現。