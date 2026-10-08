榮惠營收／9月與第3季雙創新高 現增暫定每股108元

PCB設計廠商榮惠-KY（6924）今日公布9月營收2.92億元，月增20.4％、年增141.5％，主要受惠AI液冷業務進入放量期，CDU（冷卻分配單元）出貨量暢旺，激勵單月、第3季營收同創歷史新高，今年前9月AI伺服器產品營收占比更是加速攀升至11.4％。展望後市，客戶需求強勁，本季營運樂觀。榮惠-KY今日也公告現增案暫定163萬股，每股暫定108元等。

榮惠-KY董事長劉世璘表示，客戶追加水冷模組與水冷快速接頭（QD）、感應器、PCBA、板金機殼等相關零組件，加上新開發美系客戶出貨量擴大，站穩伺服器產業擴張浪潮。以地區別來看，日本市場受惠記憶體漲價及需求大增營收翻倍，泰國市場車用基板需求強勁，帶動整體營運走強。第3季營收7.2億元，季增39.9%、年增80.3%。

劉世璘表示，公司以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板一站式服務的策略。上半年AI伺服器產品營收占比僅8.2％，第3季占比逐步攀升，累計前九月提升至11.4％。

展望後市，客戶對水冷模組與零組件加單效應，可望繼續延續，因此本季展望樂觀。此外，鑒於上游玻纖布、樹脂、銅箔基板、記憶體、被動元件等基板原材料成本不斷攀升，將持續對客戶反映轉嫁，迄今已有近九成客戶達到100％轉嫁漲價，有助產業健康發展。

液冷之外，IPC及PCB受惠日本、泰國市場車用基板需求強勁，同步挹注營運成長榮惠第2季毛利率成長至23.2％，法人認為隨著第3季營運規模擴大，毛利率等獲利指標值得期待。