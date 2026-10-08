昇達科營收／9月2.91億元 看好本季與市場延伸至太空運算等新興領域

低軌衛星與毫米波通訊元件業者昇達科（3491）公布9月合併營收2.91億元，月減9%，年增52.4%，連續六個月年增逾五成，受惠全球低軌衛星（LEO）建置需求持續升溫，看好本季營運延續強勁成長態勢。

昇達科第3季合併營收約8.4億元，季減6.5%，年增74%；累計今年前三季營收27.65億元，年增70.9%，顯示低軌衛星相關產品需求並非單月拉貨效應，而是逐步形成具有延續性的成長趨勢。

昇達科指出，基本面來看，低軌衛星仍是業績主要引擎。隨著既有客戶衛星部署規模持續擴大，相關毫米波通訊產品出貨同步成長；重點客戶新一代產品認證進展順利，昇達科不僅受惠既有世代產品放量，持續跟進客戶下一世代衛星架構與產品升級，有利於延續後續產品生命周期及訂單能見度。

根據CelesTrak在10月7日的衛星目錄顯示，全球目前約有1.7萬顆可追蹤的在軌運作衛星（active satellites）；依各業者既有規劃，未來幾年規模可能接近51,700顆，接近目前的三倍，且尚未納入近年逐步浮現的太空運算、軌道資料中心等新興應用。LEO產業也由過去以「新星系建置」為主，逐步進入新建、擴充與既有星系汰換並行的新階段。歐洲Eutelsat今年9月再追加229顆OneWeb衛星，使其已向Airbus規劃採購的新一代OneWeb衛星總數達669顆；10月初首批32顆新衛星已完成生產並準備進入發射程序，未來將逐步汰換屆齡衛星並提升星系容量與性能，供應鏈商機進一步延伸至持續性的補充、汰換與規格升級。

近期全球低軌衛星產業發展亦持續釋出正向訊號，除了既有商業衛星星系加速部署及汰換外，人工智慧運算、國防安全與通訊韌性等新興應用，正為產業開啟新一波成長契機。

法人分析，全球低軌衛星產業的成長動能，正由既有商業星系擴張，進一步延伸至衛星汰換、國防韌性及AI等多元應用，帶動衛星通訊市場朝更大規模、更高效能及更高可靠度方向發展。具備毫米波通訊技術、高頻精密製造與穩定量產能力的供應商如昇達科，更有機會承接產業擴張所帶來的需求。