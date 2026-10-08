旭然營收／9月7,492萬元、年增39.4% 第3季2.24億元創單季新高

過濾大廠旭然（4556）8日公布9月營收達7,492萬元，年增39.4%，第3季合併營收達2.24億元，年增41.3%，改寫歷年單季新高。該公司指出，將持續推進相關產品開發與客戶驗證，有望進一步擴大高階製程液體過濾市場版圖布局。

旭然表示，第3季營收寫下單季歷史新高，主要是受惠先進製程、先進封裝擴建進度加快，帶動半導體相關客戶訂單備貨力道持續放大，加上德國晶圓廠建置進入工業液體過濾設備密集出貨，在兩大效益下，進一步創造整體營運向上成長動能。

依據該公司數據，月營收達7,492萬元，月增16%、年增39.4%，第3季營收達2.24億元，季增27%、年增41.3%，改寫歷年單季新高；累計前三季合併營收5.68億元，年增19.4%。

觀察下半年在手訂單結構，半導體相關領域訂單仍維持成長態勢，目前除戮力深化半導體相關廠務液體過濾業務接單、鞏固既有高科技客戶服務基礎外，亦積極完善技術門檻更高的「製程端」液體過濾產品線。

瞄準先進製程、先進封裝等應用對過濾精度、耐化性、穩定性及潔淨度等要求，持續推進相關產品開發與客戶驗證，若完成客戶導入與認證，有望進一步擴大旭然於高階製程液體過濾市場版圖布局。

展望未來營運，該公司看好全球先進製程、先進封裝、AI高階載板及AI資料中心液冷架構等新興需求持續蔓延，將發揮既有液體過濾技術、材料開發與全球多區域服務優勢，不僅積極深化半導體廠務與製程端過濾市場拓展，亦同步切入AI液冷系統與高階化學品過濾等業務契機，以期創造未來營運更上層樓。