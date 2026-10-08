聯發科第3季合併營收1680.57億元 季增18.3% 超越財測上限

聯發科（2454）今日公布2026年9月合併營收為553.99 億元，月減13.69%、年增 1.97%；累計今年前九個月合併營收為 4693.91 億元，年增5.30%，顯示多元布局已抵消手機需求遲緩的不利因素。

聯發科第3季合併營收1680.57 億元，季增18.3%，超越財測預估區間。

聯發科稍早預估第3季營收將介於 1,522 億至 1,598 億元之間，季增幅度約為持平至 5%，年增約 7% 至 12%。實際營收高於財測上緣約 82.57 億元，顯示實際營運表現優於公司原先預期。

聯發科第3季智慧裝置平台業務原預期季增 4% 至 9%，為第3季營收的重要支撐。

法人目前關注聯發科營運焦點，除智慧型手機晶片推進外，格外關注聯發科在資料中心AI加速器，進而發展客製化特殊應用積體電路（ASIC）業務的布局，此布局有利聯發科將營運版圖從手機及消費性電子產品延伸至雲端 AI 運算基礎設施。

聯發科稍早表示，首款資料中心 AI 加速器ASIC 預計於今年第4季量產，全年資料中心業務營收目標超過20 億美元，成為市場關注的下一階段成長動能。