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華航營收／第3季651億元、年增28% 與前三季雙創新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航（2610）9 月合併營收為 209.33 億元，較去年同期成長 31.86%，為歷年同期最高。記者黃仲明／攝影
華航（2610）9 月合併營收為 209.33 億元，較去年同期成長 31.86%，為歷年同期最高。記者黃仲明／攝影

華航（2610）9 月合併營收為 209.33 億元，較去年同期成長 31.86%，為歷年同期最高；其中，客運收入 114.61 億元，較去年同期增幅 30.73%，貨運收入 76.20 億元，較去年同期增幅 41.82%。

華航第 3 季營收 651.16 億元，較去年同期增 28.01%，累計今年前三季營收 1,859.19 億元，較去年同期增加 20.00%，雙雙創下歷史新高紀錄。

客運方面，9 月雖進入傳統旅遊淡季，惟適逢中秋連假，帶動整體營收提升。整體而言，在長短程航線需求同步推升下，旅運市場延續既有的成長趨勢；10 月隨東北亞進入賞楓旺季，日韓訂位增溫，以東京、大阪、福岡最受旅客歡迎。華航 10 月起新增高雄－首爾金浦航線每周 3 班，搭配高雄－首爾仁川每周 4 班天天飛航，加上桃園-首爾仁川及松山－首爾金浦，總計每周 24 班往返首爾；同時持續深耕紐澳市場，10 月 25 日起全面增班，雪梨增至每周 7 班、布里斯本增至每周 6 班、墨爾本增至每周 5 班。

貨運方面，9 月起市場逐步脫離暑期淡季，除 AI 供應鏈出貨需求持續外，隨年度消費性電子新品陸續發表，加上第 3 季季末效應，帶動資通訊產品、機械設備、航材引擎、汽車零組件及成衣等多種貨源出貨需求，整體貨量平穩且運價走升，貨收持續成長。展望第 4 季將陸續迎歐美年終購物季，可望帶動傳產、電商等其他空運主力產品鋪貨潮，預期整體貨運需求將維持穩健。

華航領先國內航空業界，首創貨運生成式 AI 客服，並進一步擴充智慧訂位等功能，使用者可以自然語言輸入需求建立、查詢、修改訂位等相關資訊，大幅簡化操作步驟，快速完成訂位或其他需求作業，且為全年 24 小時無休服務，提升客戶使用便利性。

華航 營收 客運

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