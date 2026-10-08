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亞翔營收／第3季326.44億元、年增32.6% 創單季新高
亞翔（6139）8日公告今年9月合併營收106.96億元，月減2.9%，年增6%。今年第3季合併營收326.44億元，季增27.4%，年增32.6%，創史上單季新高。
亞翔累計今年前九個月合併營收786.01億元，年增52.1%，為同期新高。亞翔表示，因工程進入施工高峰期，致營收較去年同期大幅增加。
受惠於AI牽動半導體業建廠潮的規模越來越大，亞翔董事長姚祖驤表示，近四年在新加坡承接統包案累計金額上看6,000億元，後續可望還會再接新案，未來三年工程案帶動營運成長可期。
亞翔今年上半年EPS達25.91元佳績，於法說會揭露今年上半年新接訂單達3,037.37億元，主要為半導體產業占98%；東協國家亦占91%最大比重。累計已訂未交的在手訂單金額更是衝上4,400.73億元的歷史新高，確立亞翔未來三年營運將呈現爆發式成長。
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