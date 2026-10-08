威力德營收／9月創歷史次高 第3季、前三季雙創新高 業績三喜臨門

威力德生醫（7713）8日公告9月合併營收1.16億元，月增0.32％，年增16.7％，創單月歷史次高；第3季合併營收3.52億元，季增4％、年增19.1％，創單季歷史新高；累計前三季合併營收9.70億元，較去年同期成長19.24％，也創下歷史同期新高紀錄。

威力德表示，9月營收創單月歷史次高，主要受惠於9月順利完成實驗室資訊系統（LIS）導入與設備啟動服務，帶動醫療資訊服務營收成長。另一方面，延續7月、8月流感等呼吸道傳染病流行帶動之市場檢測需求，體外診斷(IVD)相關快篩產品銷售維持熱絡。

公司表示，雖然9月因市場需求激增致部分快篩產品短暫供不應求、使得出貨較上月略為趨緩，惟公司迅速發揮供應鏈調度彈性，9月下旬供貨已漸恢復穩定，推升9月合併營收繳出年月雙升佳績。

威力德表示，今年整體營運動能充沛，受惠成人預防保健、企業員工健康檢查等檢驗需求，以及新客戶拓展與既有客戶檢驗量能提升，挹注試劑銷售穩健成長；同時，公司持續推動實驗室資訊系統(LIS)建置，深化試劑、設備與醫療資訊服務一體化效益，促使今年各月營收均較去年同期成長，並已連續20個月維持年增走勢，推升第3季合併營收創單季歷史新高，前三季合併營收達9.70億元。

威力德持續投入社會公益，董事長周國忠日前響應國立中山大學「守護西灣」接駁專車募捐計畫，與多位校友共同捐贈校園接駁巴士，協助提升校園交通服務量能，以實際行動支持教育及回饋社會。

展望第4季，成人預防保健及基層醫療檢驗服務需求延續，試劑出貨可望維持平穩動能；同步依既定規劃推展實驗室資訊系統(LIS)應用範疇，醫療資訊服務導入效益可望陸續發酵。公司將發揮試劑與醫療資訊服務整合優勢，持續深耕「醫檢生態圈」，為長期營運成長注入堅實動能。