長榮法說會／貨櫃旺到明年春節前 塞港成最大變數

長榮海運（2603）總經理吳光輝看好貨櫃航運市場後市，第4季至明年農曆春節前，市場需求仍具支撐，目前看不到明顯轉弱的理由。

全球主要港口塞港問題短期難解，紅海航線若恢復通行，也將牽動運價與有效運力變化；展望明年第2季以後，則須留意美國通膨、利率變化及終端需求是否受到衝擊。

吳光輝指出，根據長榮海運內部訂艙狀況，至11月前的裝載情況都相當樂觀，預期第4季表現將優於去年同期。從近期與美國大型客戶交流的結果來看，多數客戶對未來市場需求仍持正面態度，加上美國終端需求具有支撐，短期航運市場基本面仍屬健康。

針對美國線，吳光輝表示，美國主要港口近期進口貨量創歷史新高，但美國庫存水準仍相對低檔，反映終端需求並不弱。儘管市場預期美國明年經濟成長可能略為放緩，但相較全球其他主要經濟體，美國經濟指標仍具一定韌性。

此外，美國關稅政策後續變化也是觀察重點。吳光輝指出，若部分關稅依法退還，預估涉及金額可能達1,600億美元，企業可能將退稅用於降低終端商品價格，或增加庫存水準。無論採取哪種方式，都可能對美國未來一段時間的進口需求帶來正面影響。

吳光輝表示，去年以來關稅政策對市場造成的衝擊，初期影響較大，但隨著時間推移，客戶端感受到的影響正逐漸降低，短中期有助美國貿易活動回歸常態。綜合終端需求、庫存及客戶展望等因素，長榮海運認為，目前美國線運價具有基本面支撐，從第4季到明年第1季、至少農曆春節前，市場沒有明顯悲觀理由。

至於明年長約價格，吳光輝表示，今年現貨運價明顯高於去年第4季議約時的水準，因此預期明年長約價格有機會高於今年。不過，明年第2季以後的市場仍有不確定性，尤其須留意美國通膨是否持續升溫，以及聯準會是否進一步啟動升息循環。若通膨壓力加大，促使美國持續升息，恐對明年第2季以後的終端需求造成衝擊。

另一項需要關注的變數，是美國西岸碼頭工人合約談判。吳光輝指出，依照過往經驗，相關談判的影響可能自明年下半年逐步浮現。若引發罷工或碼頭作業中斷，將衝擊供應鏈運作、船舶周轉率及船期，是長榮海運未來持續關注的風險。

歐洲及地中海航線方面，吳光輝表示，儘管市場普遍認為歐洲經濟疲弱，但長榮海運內部數據顯示，今年以來歐洲線貨量增幅高於預期，也是前一階段運價上漲的原因之一。目前公司認為，歐洲市場大幅衰退的機率仍偏低，明年主要經濟體的經濟成長預估也略高於今年。

不過，紅海局勢若改善、船公司逐步恢復通行蘇伊士運河，仍可能對第4季歐地線運價帶來壓力。吳光輝指出，紅海地區的地緣政治風險尚未從根本上解決，即使船公司重返運河，短期內也不太可能全面恢復衝突前的航行模式。

吳光輝分析，目前歐洲線主流作法仍是去程繞行好望角、回程視情況通過蘇伊士運河。去程通常裝載重櫃，船上貨物價值高，考量保險成本與航行安全，繞行仍有其必要；回程則因船公司希望趕在農曆春節前將船舶調回亞洲，掌握出貨需求，加上前一階段颱風及港口塞船造成船期延誤，需要透過回程航行調整船期。

吳光輝強調，外界認為船公司空班是為了控制運價，並不符合實際情況。部分航班取消主要是為了因應先前塞港造成的船期混亂，讓船舶及航班恢復正常運作。船公司是否通過運河，則須逐班、逐航線檢視當時的地緣政治風險、保險費用及船上保安配置，並非全面恢復通行。

長榮海運目前在海洋聯盟架構下，將依照聯盟共識規劃航線調整，首要前提是確保船員、船舶及貨物安全。吳光輝指出，歐洲線單向通過運河約可節省七天航程，雙向則約可節省14天，但節省的航行時間不一定會全數轉化為有效運力。

全球主要港口塞港 有效運力增幅恐受限

吳光輝指出，船舶恢復通行運河後，可能使更多船舶集中抵達亞洲主要港口，反而加劇碼頭壅塞。以新加坡為例，目前碼頭使用率已超過九成，顯示主要轉運港的作業負荷沉重；若船舶集中到港，可能增加滯港時間，抵銷部分航程縮短的效益。

他表示，今年影響航運市場有效運力的關鍵，不只是新船交付數量，更重要的是港口的裝卸及周轉能力。目前從中國大陸上海、寧波、深圳，到新加坡及歐洲部分主要港口，都面臨塞港問題，短期內不容易完全緩解。

吳光輝進一步表示，近期颱風及港口壅塞造成的船期延誤，至今仍未完全消化，也讓長榮海運更加重視關鍵港口的投資機會。未來航運市場供給能否有效增加，除了觀察新船投入，也必須同步檢視主要港口的處理能力。

整體而言，長榮海運看好第4季至明年農曆春節前的航運需求，但明年第2季以後仍須觀察美國通膨與利率變化，以及紅海航線恢復通行、全球港口塞港和美國西岸碼頭工人合約談判等因素，這些變數將共同影響全球貨櫃航運市場的運價與有效運力。