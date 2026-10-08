宏碁營收／9月347億元、年增17.6% 為14年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）8日公布9月單月合併營收為347.37億元，創14年同期新高，年增17.6%、月增15.1%；第3季自結營收918.21億元，年增25.1%、季增7.6%；累計前九月份自結營收2495.48億元，年增24%，第3季及累計前九月營收均創下13年同期新高。

宏碁營運亮點分別包括：個人電腦營收9月份年增14.8%、累計前九月年增21.4%；Chromebook營收9月份年增4.2%、累計前九月年增11.1%；商用產品營收9月份年增7%、累計前九月年增34.2%；平板營收9月份年增126.6%、累計前九月年增12.7%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業累計前九月營收年成長35.9%、營收貢獻34.7%。除此之外，孵化中的事業以宏碁智通及宏碁風尚為亮點，累計前九月營收年增分別為48.6%及15.1%。