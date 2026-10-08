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寶雅營收／第3季73.5億元創單季新高 新「新世代美妝概念店」亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
POYA新世代美妝概念店將視商圈性質進駐。寶雅／提供
POYA新世代美妝概念店將視商圈性質進駐。寶雅／提供

寶雅（5904）8日公布9月營收24.22億元，年增15.73%，創歷史同期新高；第3季營收73.59億元，年增14.97%，超越今年首季的70.94億元，創單季歷史新高。累計前三季營收213.86億元，年增14.1%，亦創歷史同期新高。

寶雅表示，營運維持穩健成長，主要受惠於既有門市營運持續優化、新店陸續加入營運，以及檔期活動與商品組合調整帶動。公司持續掌握消費趨勢，強化美妝、生活用品等核心品類的商品力與會員經營，挹注整體營運表現。

寶雅展店腳步持續推進，9月門市淨增四家，全台店數達495家，距500店里程碑僅差臨門一腳。在門市規模擴大的同時，寶雅也推出新世代美妝概念店，從韓國品牌選品、試妝體驗到自助結帳升級，進一步強化美妝通路競爭力。

展店策略方面，寶雅指出，將依不同區域的商圈特性、消費需求及市場潛力評估，持續布局適合的店點，同時透過既有門市優化與不同店型的嘗試，提升消費者購物體驗。

寶雅近期推出「新世代美妝概念店」南京三民店，從選品、空間、體驗、社群及科技五大面向升級，搶攻新世代消費需求。店內設置韓國選品專區，集結韓國話題品牌，並規劃彩妝與醫美保養專區，強化美妝商品布局。

空間設計上，南京三民店運用LED、鏡面與炫彩元素，將設計延伸至梯間及化妝室，增加逛店與拍照體驗；同時導入自助結帳機及電子標籤，提升購物便利性。

寶雅表示，南京三民店目前仍處營運初期，將持續觀察營運表現。未來是否將新世代美妝概念店模式複製或延伸至其他門市，仍會依各地商圈特性、客群需求及實際營運表現綜合評估，不會採取單一模式全面套用。

寶雅新店型設有沉浸式美妝體驗區。寶雅／提供
寶雅新店型設有沉浸式美妝體驗區。寶雅／提供

寶雅「新世代美妝概念店」南京三民店登場。寶雅／提供
寶雅「新世代美妝概念店」南京三民店登場。寶雅／提供

寶雅 美妝 營收

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