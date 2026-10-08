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萬海營收／9月217億元 月增13.4%、年增97.6%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）於 8 日公告 9 月合併營收為 217.75 億元，月增 13.41%、年增 97.63%；累計前三季合併營收達 1,361.56 億元，較去年同期成長 27.28%。

受惠於 9 月份貨量與運價同步提升，單月營收自 2024 年 7 月以來再次突破新台幣 200 億元，也寫下連續六個月成長的佳績。隨著市場需求穩步回升及營運效率持續優化，公司整體營運表現維持穩健向上。

在市場運價方面，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）歷經多周上漲後，近期雖呈現區間整理，整體仍維持於相對高檔，持續為市場運價提供良好支撐。另一方面，東南亞集裝箱運價指數（SEAFI）自第 3 季以來持續展現強勁走勢，已連續五周上揚，反映旺季備貨需求帶動、區域供應鏈維持緊俏，以及航線艙位利用率顯著提升，有助於區域航線市場維持健康發展。

在總體經濟與國際政經環境方面，美中貿易休兵期限已延長至 2027 年 1 月 10 日，有效降低短期關稅政策的不確定性。隨著雙方互動趨於穩定，整體談判氣氛趨於正面，客戶對第 4 季出貨安排及庫存回補計畫的能見度亦同步提升。

展望後市，中國大陸十一長假結束後，製造與出貨活動將逐步恢復，市場需求預期可望加速釋放。根據目前觀察，今年節後需求回溫力道優於往年，主要受港口壅塞、船期延誤及燃油成本波動等因素影響，貨主多傾向提前規劃並確認運輸安排，以降低供應鏈不確定性。此外，第 4 季向來為亞洲區內近洋航線傳統旺季，在貨量穩定成長及運價維持相對良好水準的帶動下，預期公司整體營運動能將延續穩健表現。

營收 萬海 運價

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