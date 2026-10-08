東哥遊艇營收／前三季37.3億元 年減10.3%

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）8日公告9月合併營收為2.35億元，較去年9月減少62.1%；累計今年前九月營收為37.3億元，較去年同期減少10.3%。

東哥表示，由於近期產業仍受到國際情勢、航運物流等因素影響，部分船舶之交付時程可能因應實際需求及物流安排進行調整，進而使營收認列呈現階段性波動。

此外，豪華遊艇具有高單價、製造周期長等產業特性，單一船舶的生產、驗收交付時程，均可能對單月營收造成較明顯影響，因此營運表現宜拉長期間觀察，以更完整反映整體情況。現階段東哥生產及營運皆按既定計畫推進中，持續依照市場需求進行船舶建造與交付。

根據萊坊（Knight Frank）最新發布的「財富報告」指出，全球超高淨值人口持續成長，其中美國更是全球財富成長的主要驅動市場。2021年至2026年間，全球新增超高淨值人士中有41%來自美國，其在全球超高淨值人士中的占比亦有所成長，預計至2031年更將達41%。而美國為東哥遊艇主要銷售市場，隨著當地超高淨值客群持續擴大，也為公司奠定良好的市場基礎。

而面對全球市場環境變化，東哥將持續聚焦高附加價值及大型遊艇產品，並透過產品設計優化、改善製程效率及供應鏈管理，強化整體營運效能。同時，持續深耕歐美等主要銷售市場，掌握全球高端遊艇市場需求，並積極拓展國際市場與客戶布局。