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上看四字頭！又一家外資升台積電目標價 分析預期將迎三大亮點

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
花旗證券指出，台積電（2330）基本面前景強勁，有望迎來三大亮點。 示意圖／中央社
花旗證券指出，台積電（2330）基本面前景強勁，有望迎來三大亮點。 示意圖／中央社

花旗證券指出，台積電（2330）基本面前景強勁，有望迎來三大亮點，預期 15 日法說將再次釋出優於預期的市場指引，因此將 2027、2028 年淨利預測上調 4%、5%，目標價從 3,800 元升至 4,000 元，居內外資法人圈第二高，建議「買進」。

花旗半導體產業分析師陳佳儀在最新釋出的台積電個股報告指出，預期台積電將迎來三大亮點：

一、AI 半導體市場明年有望翻倍：鑑於大多數 AI 半導體客戶如輝達（NVIDIA）等均預期加速成長，預計台積電明年的 AI 營收成長將近乎翻倍。

二、有望迎來又一個強勁的年度：受惠於強勁的 AI 算力需求、代理型 AI 帶來的潛在成長空間，及共同封裝光學（CPO）的新網路周期，預計台積電 2027 年的營收年增率將超過 40%，帶動獲利上修與資本支出增加。

三、海外擴產亞利桑那州為重點核心：台積電在亞利桑那州規劃六期先進製程晶圓廠與二期先進封裝廠，2027 年底、2028 年在第二、三期量產 N3、N2 製程，長期目標是在亞利桑那州建置 30% 的先進製程產能以滿足美國市場需求。

而在先進封裝方面，陳佳儀預計台積電將繼續擴大 CoWoS 產能，預測明年將年增超過 45%、達到 220 萬片規模。然而，隨著光罩尺寸（reticle）越來越大且需求保持高位，預期產能仍可能面臨緊缺。

陳佳儀認為，台積電的競爭優勢越來越來自於製造規模與整合技術，而非僅靠電晶體密度。估計台積電至 2028 年底的 A14、N2／A16 和 N3 合計產能將達到每月 35-40 萬片晶圓，並擁有業界領先的良率與跨製程規模。

展望未來，高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）將代表下一個主要投資周期。隨著先進製程複雜度上升，陳佳儀預期台積電目標將在 2030 年左右採用，這可能會推動 2029-2031 年間漸進式的微影資本支出。

在 15 日的法說中，陳佳儀預計台積電將再次釋出超越近期調升的指引，估計今年營收年增 46%，第 4 季營收季增約 15%，並將台積電 2027、2028 年的淨利預測上調 4%、5%，未來兩年資本支出將達到 810 億美元、900 億美元。

基於營運前景成長動能強勁，陳佳儀將台積電目標價從 3,800 元上調至 4,000 元，居內外資法人圈第二高，建議「買進」。

台積電 目標價 外資 半導體 營收 花旗

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