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神達營收／9月189億元、年增88.6% 與第3季、前三季齊刷新紀錄
神達（3706）在AI伺服器業務需求強勁下，8日公布今年9月營收為189.13億元，月增39.5%、年增88.6%，創單月營收新高紀錄，第3季同步攀頂，累計神達今年前三季營收為1,181.22億元，已超越2025年全年營收。
神達今年第3季營收453.04億元，季增10.6%、年增83%，為單季新高紀錄；累計神達今年前三季營收為1,181.22億元，年增57.4%，已超越2025年全年營收1,055.77億元，創下同期新高紀錄。
神達表示，主要受惠於超大規模雲端資料中心及CSP客戶需求強勁，以及智慧物聯網（AIoT）與車載資通訊（Telematics）產品出貨成長所致。
法人預估，神達今年第4季業績有望續強，續創新高紀錄，2027年在北美新產能開出下，加上AI伺服器訂單強勁，預計2027全年營收將優於今年，再戰新高。
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