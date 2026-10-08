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大亞營收／9月35億元、年增30%創單月新高 銅價高檔、台電計劃雙助攻

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
漆包線示意圖。記者朱曼寧／攝影
漆包線示意圖。記者朱曼寧／攝影

大亞（1609）8日公告，9月營收35.72億元，年增30.32%，創下單月新高；累計今年前三季營收278.89億元，年增21.24%，創下同期新高。

大亞近年受惠台電強韌電網計劃，在手訂單滿檔，大亞表示，目前在手訂單約150億元，且台電訂單仍維持強勁態勢，接單情況都相當不錯，維持的強度與前一、兩年差不多。

此外，在AI資料中心建置大力發展下，推升科技建廠潮，大亞在科技業訂單也呈現強勁的成長態勢。大亞表示，國內晶圓龍頭大廠大部分的建廠用線都由大亞提供，動晶圓大廠建廠，亦間接帶動電力設備、電線電纜的需求，每一個新建廠，至少都帶動5～6億元，甚至更多的線纜訂單量，這一塊公司感受非常大，取得訂單量較過去翻倍成長。

綠能事業方面，大亞表示，大亞綠能目前旗下已經有70座太陽能電廠、總共207MW裝置容量。儲能上，大亞目前在手案場規模接近200MW，其中台中大甲區智浦儲能去年9月啟用，大蓄能源75MW E-dReg案場則預計今年第2季啟用，7月底加入台電AFC電力交易平台。

漆包線事業上，大亞以「超導熱銅包鋁線」切入無人機市場，並合作馬達廠商。大亞表示，預期無人機市場未來需求仍然強勁，除了國內需求上，也開始要外銷，這些都會帶動漆包線需求，加上去年公司將大陸昆山廠停產後，陸續拿到款項，負擔營運較輕，整體漆包線事業今年沒有悲觀的理由。

銅價 營收 台電

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