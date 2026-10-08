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南寶營收／9月23億元、年增16.5% 9月、前三季雙創同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南寶（4766）8日公布9月營收23.07億元，年增16.53%，創同期新高；前三季累計營收193.44億元，年增12.01%，亦創歷史同期新高。

南寶指出，由於持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成，市占率提升，推升9月及前三季營收雙寫同期新高。

展望全年度，南寶表示，由於原物料價格成本上升，帶動客戶較為積極下單備貨與產品價格逐步調整，以及持續開發新產品與應用的帶動下，全年營收再創新高的把握度，較上季進一步提升。

南寶指出，公司持續推動「NextGen」成長策略，並著重電子與半導體特化領域布局，鎖定具備進口替代需求、高技術門檻且潛在市場龐大的項目。目前半導體用膠與折疊螢幕用光學透明膠（Foldable OCA）均已取得關鍵技術突破，並開始小量出貨。其中，南寶躋身全球少數成功開發折疊螢幕用光學透明膠的供應商，該產品具備高耐彎折性及高黏著彈性，能有效降低反覆彎折造成的耗損，提升螢幕穩定性與使用壽命。半導體相關應用主要用於封裝製程，隨著客戶認證、開發與測試需求持續推進，今年營收將可望逐步提升。

在鞋材接著劑業務方面，儘管目前觀察消費需求仍較平緩，然在產品價格隨成本逐步調整、積極爭取更多訂單份額，以及去年低基期效應的帶動下，今年可望回歸成長。南寶將持續優化產品結構與強化市場地位，透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前皆順利推進中。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，但在產品價格隨成本調整效應逐步發揮，加上持續開發新產品與應用的助益下，預期今年持續成長。南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率持續提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，今年營收可望持續成長。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期帶動業務持續成長。

營收 原物料 市占率

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