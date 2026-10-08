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科科科技營收／9月3.65億元、年增47.9% 持續以台日雙核心為驅動引擎

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI多模態科技與影響力經濟集團科科科技-KY（6950）公告9月營收3.65億元，月增15.5%，年增達 47.9%。受惠日本影音服務需求強力帶動、PressPlay合併效益持續實現，今年前三季累積營收26.13億元，年增16.5%，持續締造佳績。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，2011年即前瞻布局日本市場，深耕日本市場15年。憑藉累積多年的技術能力，賦能當地大型企業推動數位轉型。日本企業級市場具備極高進入門檻，相對地一旦建立合作，便能形成高度的客戶黏著度與不可替代性，目前透過高規格技術與極佳的服務穩定度，與日本客戶建立十年以上的深度信任與長約關係。面對影音市場的蓬勃發展與企業數位轉型浪潮，科科科技將持續以台日雙核心為驅動引擎，邁向亞太區 AI 多媒體科技領域的領導地位。

隨短影音、影視串流及高畫質內容持續主導用戶注意力，帶動企業級影音平台技術市場年年擴大，預期未來五年年複合成長率（CAGR）持續雙位數成長。科科科技集團旗下AI多媒體科技事業，憑藉深厚跨國平台建置與運營經驗，打造涵蓋傳輸、防護到資產保護的全方位影音串流解決方案，透過獨家技術大幅優化串流品質、降低傳輸成本，更具備99.98%企業級服務層級協定（SLA）品質保證（相當於全年斷線時間僅能低於1.7小時），以電信級的穩定度為客戶捍衛商業價值。同時結合多模態分析、動態推薦與 AI 精華剪輯等技術，能精準根據每位用戶喜好與播放行為提供個人化體驗，提升用戶黏著度。

科科科技亦透過AI多模態技術展現前瞻功能突破，讓 AI 能像人類般深度理解影音內容。在場景搜尋上，系統整合Metadata、音訊與視訊資料，自動完成標籤化與章節摘要，用戶未來僅需透過AI視窗簡單描述影像片段，即可找出節目與戲劇中的對應場景。在個人化推薦技術上，突破傳統單一封面的限制，當收到好友推薦影片時，系統能根據「接收端用戶」的個人偏好，動態呈現該用戶最感興趣的畫面視角與主視覺，展現極致個人化的串流體驗技術。

營收 台日 科技

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