陽明營收／9月216億元 月增0.4%、年增69.9%

陽明海運（2609）受惠於旺季加持需求攀升持續支撐運價，9月營收為216.99億元，較8月營收增加0.88億元，增幅為0.40%，較去年同期營收增加新台幣89.3億元，增幅為69.93%。

陽明海運表示，航運市場供需成長預測，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2026年供給成長為4.7%，需求成長為2.5%。

航運市場方面，美中關稅情勢暫趨緩和，有助降低部分關稅疑慮並支撐美國線貨量；亞歐市場目前需求趨緩，然亞洲主要港口持續壅塞使船舶周轉率下降，壓縮有效運力且航線需因應調整。整體市場在中國大陸節後復工力道及碼頭作業動態尚待觀察，本公司亦將審慎因應市場變化以確保服務穩定順暢。