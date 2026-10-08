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良維營收／9月10.58億元再創新高 推升第3季達29.35億元、創單季新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

良維（6290）8日公布9月營收10.58億元，再創單月新高，首度站上10億元關卡，月增8.58%，年增15.68%；推升第3季營收達29.35億元，創單季新高，季增8.85%，年增16%；今年前九個月營收82.41億元，創同期新高，年增10.11%。法人預估，第4季營收再度挑戰新高。

由於雲端服務供應商（CSP）大客戶新舊機種與產品轉換已經完成，帶動良維9月營再創單月歷史新高，除了大客戶之外，輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器已經開始量產，預期第4季到明年可望有較大的出貨量，均將推升良維大電流產品擴大出貨。

良維董事長李淳正之前表示，Vera Rubin與AI PC產品均通過認證，其中，AI PC第2季陸續出貨，Rubin則會帶動良維衝刺下半年業績，由於Rubin單價很高，良維出貨兩三個型號（Model），不只是出貨大電力線，還有機櫃的套件，預期下半年輝達的產品成長會很快。

至於大客戶亞馬遜（Amazon）AWS，隨著新舊機種轉換完成，新機種單價持續提高，良維預期，今年CSP客戶仍以亞馬遜為主，其他包括Google、微軟（Microsoft）與Meta等都在經營中，預估要到明年才會出貨。

另外，戴爾（Dell）近期結合輝達，力推輝達產品，良維出貨GB系列產品，同步挹注下半年業績，AI占該公司營收比約40%，隨著擴大出貨，下半年突破50%，並帶動今年上下半年營收比重約4:6。

產能方面，良維泰國廠目前生產線接近滿載，第4季將興建泰國第三座廠，廠房面積較目前增加一倍，明年底前投產。客戶方面，除了已經有七條的亞馬遜生產線，規劃新增兩條NVIDIA的產線，至於低軌衛星SpaceX的基地台接收器線材，也逐步增加泰國的產能，使得泰國廠占營收比重，將從目前的四成以上持續提升。AI與低軌衛星將成為帶動該公司成長的兩大引擎。

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