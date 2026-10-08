華碩營收／9月972億元、年增17.7%創單月次高 部分伺服器專案延至10月

PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年9月集團營收972.43億元，月增2.4%、年增17.7%，為單月歷史次高、同期新高紀錄；第3季營收2,763.3億元，季增7.2%、年增38%，創單季新高紀錄。華碩表示，尚有部分伺服器專案配合客戶資料中心建置時程，遞延至10月出貨。

累計華碩今年前三季集團營收達7,424.3億元，年增38.5%。

在華碩品牌營收方面，9月為908.03億元，月增1.8%、年增15%；累計華碩今年前三季營收為6,938.95億元，年增39%。

華碩共同執行長胡書賓先前表示，伺服器訂單能見度相當正面，無論HGX架構或是NVL 72的GB300產品，華碩都有布局，上半年兩大架構產品出貨比重約35：65，合計占伺服器營收約90％，其餘10％為通用型伺服器。

此外，在PC業務方面，華碩8日宣布首款搭載NVIDIA RTX Spark超級晶片筆電ASUS ProArt P14（H7407BA）與ASUS ProArt P16（H7607BA）即日起開放預購。

華碩新機具備最高1 PFLOP FP4 AI算力與最高128GB統一記憶體，可直接於本機執行模型推論、程式開發與專業內容創作；使用者更可依任務彈性選擇模型，串接AI代理與常用工具，從單點應用進一步打造專屬AI工作流程。

胡書賓之前指出，通路客戶對RTX Spark系列新品預訂超乎預期地好，華碩原規畫的首批可供量已全數被預訂一空，正積極向輝達（NVIDIA）追加供貨。