三大未來營收／前三季2.04億元 年增21.7％

全台最大廢電池處理業者三大未來（7761）8日公告9月合併營收2,217.5萬元，累計前三季營收達2.04億元，年增21.7％。受惠二次鋰電池回收來源持續擴大，前三季營收穩健成長。隨大型通路及車廠回收業務陸續挹注，加上電動車電池處理量回升、產品組合改善，第4季營運可望優於第3季。

三大未來表示，第3季營收較上季下滑，主要受到電池處理產品組合變化、再生材料售價波動，以及7月產線歲修期間作業天數減少影響。設備歲修完成將有助於提升產線運轉穩定性與處理效率，隨第4季電動車鋰電池處理量回升及產品組合改善，可望進一步挹注營收。

三大未來進一步表示，回收來源擴大是公司營運規模成長的重要支撐。近期亦承接全台最大資通訊通路商及美系國產車商的電池回收業務，進一步拓展消費性電子與車用電池回收來源。三大未來獲得「台灣綠色成長基金」投資，展現公司在電池循環產業的發展潛力，且隨市場知名度及企業客戶信任度提升，回收處理業務也持續增加。

目前二次鋰電池產能利用率約五至六成，電動車電池回收所需技術及產線已完成建置，具備承接新增需求的量能。隨車廠退役電池及大型鋰電池回收案件陸續增加，可望提升產能利用率，進一步發揮規模經濟效益。

展望第4季，三大未來指出，依目前訂單及回收案件處理進度，電動車電池處理量可望回升，產品組合改善，預期營收將較第3季成長，並進一步推升全年營運規模。隨電動車與儲能電池逐步進入汰役階段，公司將以既有技術及處理量能，持續爭取車廠、3C品牌與企業客戶的回收業務，並強化上游回收來源及下游再生材料銷售管道。透過回收處理量增加、產能利用率提升與再生材料銷售，將市場需求轉化為營收成長，鞏固台灣電池循環產業的領先地位。