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騰雲營收／9月站上億元 單月、季雙創新高 第4季積極進軍東南亞

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

騰雲（6870）科技8日公布9月合併營收1.03億元，月增8%，年增12.6%，創單月新高，單月首度站上億元；帶動第3季合併營收2.88億元，創單季新高，季增8.6%，年增26%；累計今年1至9月合併營收7.64億元，年增39.6%，也是同期新高。

騰雲表示，泰國TSpace業務大幅成長是9月營收成長動能之一，反映智慧場域解決方案於海外市場的業務拓展成果。公司持續拓展智慧零售與智慧場域服務，並透過日本及東南亞在地合作夥伴，推進後續市場布局。

在日本市場，騰雲及集團旗下子公司TurnCloud Japan於10月1日宣布與IntaSect Communications, Inc.締結業務合作協議。IntaSect深耕日本跨境支付、訪日旅客行銷與零售數位化，主要往來企業涵蓋高島屋、近鐵百貨及阪急阪神百貨等大型零售業者。此次合作聚焦非現金支付、消費者回饋、POS系統及訪日旅客推廣，結合IntaSect的日本客戶開拓、整合導入與行銷能力、騰雲自有解決方案，以及TurnCloud Japan的在地導入與維運資源，提供從支付、門市營運到導客推廣的一站式服務，協助零售、餐飲與觀光業者提升顧客經營能力。三方已針對訪日旅客推廣向零售客戶共同提案並執行相關措施，逐步落實合作成果。

東南亞布局方面，集團旗下「騰加數位」於10月2日與Grab簽署合作備忘錄，規劃運用PEIGO沛果智能果昔機推廣台灣製造鮮奶與水果，結合自動化設備與零售通路探索農產品海外銷售模式。雙方以馬來西亞為首個試行市場，正研議於Grab旗下Jaya Grocer部分門市導入機台；騰加數位亦加入GrabAtlas商家海外拓展計畫，運用其在地市場資源推進合作。

騰雲展望，本季將延續第3季泰國TSpace業務成長動能，持續擴大智慧場域服務範圍，並透過IntaSect與TurnCloud Japan推動日本市場客戶開拓及專案開發。馬來西亞合作則將依試行進度、消費者回饋與市場需求，評估後續拓展機會。隨著場域導入與服務項目增加，集團期望由系統建置延伸至平台使用、維運及資料服務，擴大單一客戶的服務範圍，逐步拓展持續性收入來源。

營收 東南亞 泰國

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