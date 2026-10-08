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英業達營收／9月986億元、年增62.8%創同期新高 目前仍面臨缺料問題

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）8日公布9月營收986.35億元，月增18.4%，年增62.8%，創下歷史同期新高；1-9月累計營收7,422.61億元，較去年同期成長42.7%，同樣改寫歷史同期新高紀錄。公司指出，伺服器業務需求持續增長，表現強勁，彌補了筆記型電腦出貨量下滑的影響。

英業達指出，9月筆電出貨180萬台，第3季出貨量490萬台，符合原先預期。公司表示第4季預計筆電出貨量將會持續下修，衰退幅度將落在高個位數，不過由於關鍵零組件價格高昂，轉嫁至售價後，營收反而提升。穿戴裝置部分，雖然即將進入旺季，但卻可能受到關鍵零組件缺料影響。

伺服器的部分，目前AI伺服器需求強勁仍無庸置疑，但也同樣面臨缺料問題，主要仍是以記憶體影響最大。公司表示，後續展望將會在11月10日的法說會上，公布財報後，再針對2027年的市場發展提供公司看法。

英業達 營收 筆電

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