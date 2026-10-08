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科明儀器營收／9月7,416萬元、年增91.2％ 公司通過上櫃審議

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

眼科白內障設備大廠科明（7881）8日公布9月營收7,416萬元，月增36%、年增91.2％，業績顯著成長，累計今年前九月營收5.82億元，年增14.4%；科明儀器本月獲櫃買中心通過上櫃審議，依時程推估，拚年底前上櫃。

科明董事長江勁賢指出，今年在飛秒白內障設備領域大有斬獲，除高單價的Z8（Ziemer）大型飛秒白內障設備，截至9月銷量提高至六台，較去年同期增加兩台，小型設備銷售同步成長，加上與中小型眼科診所間的設備租賃業務持續熱絡，明顯帶動手術量與耗材銷售攀升。

今年前九月耗材銷量較去年同期成長10％，第4季來自醫學中心添購的大型手術設備又有一、二台將陸續完成驗收裝機，挹注第4季營運。

江勁賢表示，推出的短延焦段人工水晶體，近期在各大眼科院所通路推廣，獲得好評，增添業績成長動能。專為白內障患者設計的HOYA 三焦點人工水晶體，需求攀升，帶動公司整體人工水晶體平均售價（ASP），前九月人工水晶體業務較去年同期成長11％。

科明主要從事人工水晶體、眼科手術設備與相關耗材之經銷，以及設備租賃與保固。台灣每年白內障手術約30萬例，隨著國人高齡化加速，未來手術設備與耗材需求將持續成長。法人認為，公司加速朝台灣白內障手術第一領導品牌目標邁進，明年業績展望可期。

這次申請上櫃，推薦證券商是元大及台新證券，申請時資本額2.7億元，上半年每股純益2.82元。

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