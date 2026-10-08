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輔信營收／9月1.65億元、年月雙增 中高階Mini PC、工業電腦需求穩健

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輔信科技（2405）8日公布2026年9月合併營收1.65億元，較去年同期成長3.85%，較前月亦呈成長，呈現年月雙增；累計前三季合併營收13.86億元，較去年同期成長7.85%。

隨著企業IT設備應用需求持續升級，市場對運算效能、AI運算及應用適配能力的要求逐步提高。尤其AI運算由雲端逐步延伸至製造、零售、交通及其他終端場域，帶動具備即時運算與AI推論能力的邊緣運算（Edge Computing）應用受到關注。在此趨勢下，中高階Mini PC、工業電腦及Edge AI平台等產品的應用領域持續拓展，輔信將持續優化產品組合，並透過專案型業務深化垂直市場布局。

區域市場方面，美國及日本市場表現相對穩健，邊緣運算產品相關應用亦逐步展現市場機會。美國受DDR5價格上漲影響，部分客戶轉向DDR4支援機種，中高階及系統整機出貨維持順暢；日本則受惠既有客戶持續採購及新客戶開發，邊緣運算及網路安全等應用持續拓展。歐洲市場受整體景氣不確定性影響，企業支出較為審慎，客戶需求仍持續，採購轉向分批模式，採購週期相對拉長。

展望後續，輔信將持續聚焦中高階Mini PC、工業電腦及Edge AI相關產品，依市場需求優化產品組合，並透過專案型業務拓展應用機會。近期參與「2026新加坡科技周」，與當地AI解決方案業者就Edge AI工業電腦、生成式AI及AI Agent等應用需求進行交流，後續將持續洽談合作可能性。公司將持續關注全球市場需求及客戶採購變化，審慎推進相關市場布局。

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