上洋營收／9月4.67億元、月增3.48%、年增26.2％ 前九月38.14億元

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）8日公布9月合併營收4.67億元，月增3.48%，年增26.25％；累計前九月營收38.14億元，年增11.18％。

上洋說明，受惠家用空調經銷通路拉貨需求延續，加上南港大型商用空調專案設備交貨及施工進度挹注營收，商用洗衣事業受惠大專院校開學帶動直營洗衣需求回升，三大成長動能挹注。

上洋進一步表示，家用空調經銷商提前為第4季及明年初市場需求進行備貨，帶動拉貨力道增溫，部分需求亦提前反映於9月營收表現。

此外，隨第4季起空調市場逐步進入傳統淡季，上洋對後續家用空調銷售維持審慎看法，並將持續關注終端消費需求及通路庫存水位變化。面對市場需求變化，公司將持續深化終端通路合作，並透過三菱重工完整產品線與在地服務優勢，穩定家用空調銷售動能。

商用空調業務方面，上洋指出，本月大型專案持續挹注營運，南港大型專案持續挹注，後續將依設備交貨及實際工程進度陸續反映於營收。由於大型商用空調專案營收認列時點易受客戶需求、工程進度及設備交期等因素影響，單月營收表現可能有所波動。目前公司持續推進科技產業重要客戶專案洽談，相關案件預計自明年起陸續進入裝機及營收認列階段，有望延續商用空調專案動能。

而在商用洗衣事業方面，上洋表示，9月適逢大專院校開學，隨學生陸續返校，帶動校園宿舍洗衣需求回升，挹注直營洗衣服務營運表現。

另一方面，上洋旗下高端精緻洗衣品牌《RIV精緻洗衣》持續擴大服務範疇，由精品衣著進一步延伸至鞋履及包款等高單價品項，並依不同材質及商品狀況提供專業洗護服務。隨服務品項逐步擴充，不僅有助深化既有客戶黏著度，亦可望增加消費情境與客戶接觸機會，進一步拓展精品洗護客群，持續強化高端精緻洗衣市場布局。

上洋透露，公司亦將多年深耕海內外洗衣產業，以及商用洗衣設備代理所累積的專業經驗，進一步轉化為自有品牌與產品開發能力。第4季推出全新商用洗衣設備品牌「TAKUROX」，主打專業級洗烘一體設備，整合水洗與烘乾功能，並從實際使用需求出發，導入大容量、操作便利等設計，積極切入多元市場。

上洋強調，公司持續開拓海外市場，積極接洽各地通路夥伴與潛在客戶，後續將依不同市場特性建立在地合作模式，逐步擴大海外業務規模，為商用洗衣事業挹注中長期成長動能。