實威國際營收／9月營收1.68億元！首台高價值3D列印機交付 營運再添新引擎

實威國際（8416）8日公告9月營收1.68億元，較去年同期成長15.36％；累計1-9月營收13.27億元，年增13.62％，單月及累計營收均創歷史同期新高。受惠於半導體、軍工航太及資通訊產業需求升溫，加上首台高價值「連續纖維複合材料3D列印機」順利交付，帶動硬體業務貢獻提升，成為推升單月營收成長的重要動能。

實威此次交付的「連續纖維複合材料3D列印機」採用獨家CFR（連續纖維強化）技術，列印出的高性能終端零件強度可媲美鋁合金或鋼鐵，並兼具高強度、輕量化及客製化等特性，應用範圍可望延伸至航太、軍工及高階製造等對材料性能要求較高的領域。此筆指標性訂單除挹注硬體業務貢獻外，也進一步擴大實威在高階客製化工業應用市場的布局，隨高階軟體與硬體業務同步推進，公司持續強化整合型解決方案能力，並帶動產品組合朝高附加價值方向發展。

實威前三季營收較去年同期成長13.62％，其中旗下代理的產品創新設計（CAD）、產品散熱及結構電磁驗證（CAE）相關產品解決方案表現亮眼。隨半導體、軍工航太及資通訊產業持續增加產品研發、模擬驗證及數位設計投入，帶動高階設計與工程分析工具需求升溫，成為推升前三季營運成長的重要動能。

AI應用快速發展，也帶動企業數位研發工具需求明顯升溫，企業需求已由過去單一設計軟體，逐步延伸至模擬分析、熱流分析、資料管理及PLM產品生命周期管理等環節，推升高階CAE及整合型解決方案需求。實威指出，今年半導體及AI／資通訊相關客戶需求持續成長，新增需求約45％來自新客戶導入，約55％來自既有客戶增加授權席次，部分客戶也進一步升級高階模組、增加顧問服務，推升高階軟體及顧問服務的業務貢獻，為後續營運成長提供支撐。

展望第4季，實威表示，軟體授權、顧問服務及續約等業務具有季節性，營收多集中於下半年，目前專案執行與客戶簽約進度均符合預期，相關業績將於第4季陸續挹注，加上核心業務穩健成長，公司預期全年營收可望維持成長幅度，對整體營運展望審慎樂觀。