暄達營收／9月4,040萬元、年增15.8% 海外市場布局持續挹注

減壓照護與傷口管理醫材專家－暄達（7726）醫學今日公告2026年9月合併營收為4,040萬元，年增15.82%，累計前三季合併營收達3.11億元，年增33.91%，整體營運維持穩健成長。

暄達表示，9月整體出貨維持穩健，營收主要受歐洲市場專案需求、新興市場布局，以及北美醫療氣墊專用氣壓控制幫浦系統穩定出貨挹注，8月及9月單月營收均逾4,000萬元。區域市場方面，歐洲、英國及其他新興市場維持成長，帶動整體海外市場表現，有助於分散單一市場波動，並持續擴大海外市場布局。

前三季合併營收達3.11億元，年增33.91%，並已逐步接近2025全年3.39億元的營收規模。產品方面，公司兩大主力產品線營收均較去年同期成長，隨著國際醫材認證持續累積及海外市場布局推進，核心產品組需求維持穩健。

展望後續，暄達預計年底前持續推進新加坡、哥倫比亞、印度、泰國及埃及等市場之產品認證，涵蓋負壓傷口治療系統及醫療級減壓氣墊床系列產品；在市場布局方面，將持續深耕歐洲、北美、英國與澳洲等主要市場，同時拓展亞洲及其他新興市場，透過產品認證、通路布局及在地服務能力，持續擴大海外市場布局，穩健推進公司營運發展。