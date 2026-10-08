台灣虎航營收／9月17.38億元、年增36% 改寫歷史9月營收最高紀錄

台灣虎航（6757）2026年9月自結單月營收17.38億元，較去年同期年增36%，改寫歷史9月營收最高紀錄，且單月平均載客率仍破9成。2026年第3季營收52.96億，僅次於今年第1季春節假期，本季亦同時為台灣虎航寫下歷史最強第3季的成績。

今年1至9月累計班次數較去年同期增加10%，平均載客率達91%，累計營業收入為156.21億，較去年同期成長24%，持續推高歷史佳績，展現強勁且穩健的成長動能。

除了營收創新高、航網擴張外，台灣虎航也強化銷售產品及通路。今年第2季推出與易飛網合作的虎加酒tigertel，近期更導入AI行程助理，只要虎迷在訂購虎加酒tigertel之後，透過簡單的問卷式選擇填寫個人旅遊喜好與需求，AI行程助理即可依照個人需求生成客製推薦行程，讓旅程規劃不再需要傷腦筋，輕鬆打造最適合自己的完美旅行。

此項服務於9月中上線後，即深受虎迷喜愛，也讓自由行的旅客在行程規劃上更容易。

且日前於CAPA航空領袖峰會與全球旅遊科技先驅Dohop簽署MOU，推出全新的「虎里轉tigerhop」訂票平台，首波與酷航（Scoot）聯手，旅客可在單次購票過程中預訂聯航轉機組合，台灣虎航的航網與合作夥伴航班緊密銜接，進一步擴大亞太市場布局，也讓更多旅客能輕鬆規劃更為豐富多元的旅遊行程。